РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. Лауреатов фестиваля «Славянский мир–2018» наградили в подмосковной Балашихе, конкурсантов оценивали в вокальных и танцевальных номинациях, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Гала-концерт «Славянский мир–2018» состоялся в доме культуры «Чайка» в микрорайоне Ольгино. Победителями фестиваля стали образцовый вокальный ансамбль «Радуга», фольклорный ансамбль «Веретенце», образцовый хореографический коллектив «Фантазия», танцевальный коллектив «Серпантин» и другие.

«Фестиваль – это объединение всех творческих сил нашего города. Такие фестивали очень важны, это наши истоки. Очень ценно участие наших юных жителей – это 50 участников из детских садов. На гала-концерте мы наградили лауреатов «Славянского мира–2018». Свои номера представили 26 лауреатов фестиваля», - сказала начальник отдела управления культуры городской администрации Ирина Лагутина.

Жюри оценивало конкурсантов в нескольких номинациях, в том числе «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Вокально-хоровое искусство», «Художественное чтение», «Хореографическое искусство» и «Театральное искусство». Жюри оценивало культуру исполнения, качество аккомпанемента, выбор сценического костюма, репертуар, энергетику исполнителя и создание образа.

Выставка картин и декоративных работ участников фестиваля будет работать в музее иллюстрированной книги «Картинка» в микрорайоне Железнодорожный до конца мая.

Фестиваль «Славянский мир» проводится в Балашихе ежегодно в День славянской письменности и культуры с 2007 года и входит в программу международного фестиваля «Славянские встречи». В 2018 году в нем приняли участие более 2 тысяч человек из 99 городских учреждений.