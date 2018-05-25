РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В подмосковных Котельниках осенью текущего года начнут формировать адресный перечень дворовых территорий, где будет проведено комплексное благоустройство в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Осенью (2018 года – ред.) в городском округе (Котельники – ред.) приступим к формированию адресного списка дворов, где проведем работы по комплексному благоустройству в 2019 году. Он будет сформирован по результатам голосования горожан на портале «Добродел», который будет объявлен позднее, а также по итогам мониторинга состояния дворов», – сказала глава муниципалитета Ирина Польникова.

Она уточнила, что сотрудники профильного управления администрации города будут отдельно проводить обследование дворовых территорий. По результатам инспекции объекты, находящиеся в наиболее неудовлетворительном состоянии, войдут в план ремонта на следующий год.

«Одним из основных приоритетов в определении адресного перечня являются пожелания и обращения наших горожан. В этом году список дворов сформирован исключительно по данному критерию. Ранее горожане могли проголосовать на портале «Добродел» за благоустройство своего двора», – пояснила Польникова.

Она напомнила, что к реализации программы должны приступить в июне. В рамках комплексного благоустройства во дворах будет проводиться установка детских игровых и спортивных площадок, ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, работы по уличному освещению, установка малых архитектурных форм и другое.

В 2018 году в основную программу комплексного ремонта Котельников вошли пять дворовых территорий в микрорайонах Южный, Белая Дача, Силикат.