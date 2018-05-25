РИАМО - 25 мая. В подмосковном Раменском трехлетняя девочка погибла, выпав из окна многоэтажного дома, по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

24 мая под окнами многоэтажного дома в городском округе Раменское обнаружили тело трехлетней девочки с травмами, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, ребенок находился вместе с родителями в гостях в квартире, расположенной на 14-м этаже. В какой-то момент малышка забралась на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна. От полученных травм она скончался на месте.

«По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области незамедлительно осуществлен выезд на место и организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принят процессуальное решение», – отмечается в сообщении.

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