РИАМО - 25 мая. Власти Подмосковья в лице губернатора Московской области Андрея Воробьева и ПАО «НК «Роснефть» в лице председателя совета директоров Игоря Сечина подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан.

«Было подписано соглашение, в котором зафиксированы основные моменты, - в целом экономическое сотрудничество, увеличение доходной базы региона, и ключевым элементом явилась цель бесперебойных поставок топлива для сельхозпроизводителей региона», - сказал Ан.

Сотрудничество предусматривает развитие розничной сети компании на территории Московской области для обеспечения потребностей региона в основных видах моторного топлива, включая строительство газозаправочных станций с созданием соответствующей инфраструктуры.

Компания также намерена принять участие в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры региона, в частности, в создании многофункциональных зон дорожного сервиса.

Также соглашение направлено на решение задач энергосбережения и повышение энергоэффективности, стимулирование инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности, а также участие в проектах малого и среднего бизнеса региона.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он активно работает на сессиях форума и планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.