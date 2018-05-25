РИАМО - 25 мая. Новый снегоплавильный комплекс, который сможет растопить порядка 4 тысяч кубометров снега за сутки, построят на Андроновском шоссе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Увеличение числа предприятий по переработке снега – одна из задач, поставленных мэром Сергеем Собяниным. Снегоплавильный комплекс на Андроновском шоссе запроектирован по решению городских властей для утилизации осадкой с улично-дорожной сети района Лефортово», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что за 24 часа здесь будут плавить порядка 4 тысяч кубометров снега с помощью циркулирующей воды с температурой плюс 25-30 градусов. В несколько этапов все примеси отфильтровываются и затем вода поступает в коллектор водостока.

Здание будет иметь два наземных этажа и один подземный, где разместится склад для хранения реагентов. Также в состав комплекса будет входить электрощитовая, котельная, административно-бытовые помещения и непосредственно снегоплавильная камера со специализированным оборудованием.

Площадка, отведенная под строительство, находится в промышленно-коммунальной зоне района Лефортово, с востока примыкает к Андроновскому шоссе. Параллельно проходят железнодорожные пути Курского направления и находится станция «Андроновка».