РИАМО - 25 мая. Бригады ГУП «Мосводосток» промыли свыше 40 километров водосточной сети и вычистили более 3590 кубометров грунта за текущий месяц, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Для недопущения образования скоплений воды на городских территориях при выпадении осадков ГУП «Мосводосток» выполняет работы по обследованию и очистке водостоков от крупногабаритного мусора, наносов песка и ила. При организации указанных работ особое внимание уделяется водоприемным решеткам, расположенным в пониженных местах, на вылетных магистралях и остановках общественного транспорта.

«Механизированная очистка водосточной сети осуществляется с использованием илососной и каналопромывочной машин, либо комбинированной машиной и бригадой рабочих. За текущий месяц промыто уже более 40 километров водосточной сети и вычищено более 3590 кубометров грунта», – говорится в сообщении.

При необходимости очистка водоприемных колодцев производится вручную. Так, за текущий месяц было очищено уже более 1180 колодцев.