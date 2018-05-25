РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области оштрафовало более чем на 600 тысяч рублей ООО «Комбинат школьного питания», которое находится в микрорайоне Климовск Подольска, штраф выписали за нарушение закона о защите конкуренции, сообщается на сайте ведомства.

«Московским областным УФАС России в отношении ООО «Комбинат школьного питания» Климовска вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 672 573 рублей. Управление признало ООО «Комбинат школьного питания» Климовска нарушившим закон «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов для привлечения Общества (предприятия - ред.) и его должностных лиц к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Комбинат школьного питания» Климовска за заключение устного картельного соглашения (противозаконный сговор сторон, являющийся мощным ограничителем конкуренции на рынке – ред.). Его реализация привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых администрацией Щелковского района на оказание услуги по организации горячего питания.