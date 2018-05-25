РИАМО - 25 мая. В медицинские организации Московской области за помощью из-за укусов клещей за неделю обратилась почти 1 тысяча человек, в то же время случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе не зафиксировали, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области продолжает еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. По данным оперативного мониторинга за прошедшую неделю (17-24 мая), в медицинские организации Московской области обратились 919 человек, пострадавшие от укусов клещей, в том числе 198 детей», — говорится в сообщении.

По состоянию на 24 мая в Подмосковье против клещевого энцефалита вакцинировали 1729 человек, в том числе 368 детей.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях Московской области не зарегистрировано.

«Проведены лабораторные исследования 2117 клещей, обнаружены возбудители: иксодового клещевого боррелиоза в 9,9% (210), гранулоцитарного анаплазмоза человека в 1,65% (35), и моноцитарного эрлихиоза человека в 0,1% (два), возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен. В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проводятся акарицидные обработки. Площадь обработок по состоянию на 24 мая 2018 года составляет 787,9 гектара», — уточняется в сообщении.

Жителям Подмосковья напомнили, что если они решат отправиться в лес, то им следует одеваться в светлую одежду (для быстрого обнаружения клещей), максимально закрывать тело. Одежду следует обрабатывать репеллентами, отпугивающими клещей. Во время нахождения в лесу или парке не сидеть в траве и не контактировать с листвой кустов и деревьев, периодически проводить осмотр тела на наличие клещей.

В случае обнаружения на теле клеща необходимо немедленно обратится в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организации лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе.