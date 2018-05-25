РИАМО – 25 мая. Вице-премьер РФ по социальному блоку Татьяна Голикова рассказала, что на выполнение нового майского указа президента России Владимира Путина на демографию, образование, здравоохранение и науку может быть выделено порядка 2,5 триллионов рублей, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Первое, что хочу сказать, что реализовывать не мне, а правительству. Со всеми коллегами, которые отвечают за соответствующие сферы деятельности: здравоохранение, образование, демография, наука, занятость, и так далее. Что касается оценок, то цифру в 8 триллионов рублей слышали все. Цифра касается бюджетной системы, федерального бюджета, бюджетов регионов. Сейчас нам предстоит организовать работу», — сказала Голикова.

Она уточнила, что сейчас работа будет выполняться на уровне министерств вместе с субъектами РФ.

«Я думаю, что из этих 8 триллионов рублей порядка 2,5 триллионов рублей, наверное, придется на мой блок — на демографию, образование, здравоохранение и науку», — пояснила Голикова.

Новый майский указ Путина определяет приоритетные цели и задачи развития страны до 2024 года.

В указе обозначены 12 приоритетных проектов, которые правительство РФ должно разработать или скорректировать до 1 октября. Проекты касаются демографии, здравоохранения, образования, жилья, экологии, безопасности и качества дорог, производительности труда, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, а также экспорта.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что для исполнения нового майского указа потребуется порядка 8 триллионов рублей.