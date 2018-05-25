РИАМО - 25 мая. Бывшего начальника кредитно-депозитного отдела одного из столичных банков приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за пособничество в хищении более 560 миллионов рублей под видом заключения кредитных договоров, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по Москве, решением суда признан виновным в хищении денежных средств под видом заключения кредитных договоров бывший начальник кредитно-депозитного отдела столичного банка. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», – сообщил начальник управления общественных связей столичного главка полиции Юрий Титов.

Бывший председатель правления банка совместно с соучастниками заключал фиктивные кредитные договоры с организациями, которые не осуществляли коммерческую деятельность, не имели материально-технической базы и штата сотрудников. Таким образом были похищены денежные средства учреждения в размере свыше 560 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В 2017 году уголовное дело было направлено в Басманный районный суд Москвы, который признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде принудительных мер медицинского характера.

Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность к данному противоправному деянию начальника кредитно-депозитного отдела банка. В ноябре 2017 года уголовное дело в отношении него было направлено в Басманный суд.