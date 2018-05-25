РИАМО - 25 мая. Современная канатная дорога может стать общественным транспортом в Москве уже через три года, после запуска объект будет принадлежать городу на праве собственности, говорится в сообщении пресс-службы экономического комплекса правительства Москвы.

Проект создания новой воздушной трассы между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» предлагается реализовать на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

«Предполагаемый объем инвестиций в строительство нового транспортного объекта около 4 миллиардов рублей. Инвестор сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет. Проектом не предусмотрено финансовое участие города ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации», – заявила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

Новый комфортный вид транспорта соединит два района, разделенные Химкинским водохранилищем, и сократит время пассажиров в пути с 45 минут до 7. Он позволит уменьшить нагрузку на Замоскворецкую и Таганско-Краснопресненскую линии метро, а также наземный общественный транспорт. Прогнозируемый пассажиропоток – до 19 тысяч человек в сутки.

В материале отмечается, что для жителей города канатная дорога будет интегрирована в единую транспортную сеть, в рамках городской билетной системы по доступным тарифам. Оплатить проезд будет возможно картой «Тройка». Проект ГЧП предусматривает соединение новых вестибюлей наземными галереями со станциями Московского метрополитена.

«Данная концессионная инициатива представляет большой интерес для развития города. Во-первых, она поможет в решении проблемы транспортной разобщенности территории, загруженности общественного транспорта и формирования дорожно-уличной инфраструктуры без бюджетных затрат. Во-вторых, в случае успешной реализации проекта инвесторы, компания BPS International и Doppelmayr Seilbahnen GmbH, рассматривают возможность локализации производства компонентов канатных транспортных систем в Москве», – отметил в свою очередь глава столичного департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Появление в городской инфраструктуре современных технологий, использующихся при строительстве канатных дорог в Альпах, привлечет внимание жителей и гостей столицы. Воздушная трасса сможет стать новой туристической точкой на карте Москвы.