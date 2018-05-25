РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 мая. Активисты отделения «Молодой гвардии» в Королеве в пятницу провели акцию «Не препятствуй вывозу мусора», в ходе которой разместили информационные листовки на автомобилях, неправильно припаркованных у мусорных баков, сообщил «РИАМО в Королеве» руководитель городского отделения организации Павел Корнеев.

Акция состоялась ранним утром в пятницу, в ней приняли участие активисты местного отделения «Молодой гвардии» совместно с управляющей компанией «Жилсервис».

«Одна из причин, по которой из дворов плохо вывозится мусор – автомобили, припаркованные возле мусорных баков. Мы провели акцию «Не препятствуй вывозу мусора!», в ходе которой подготовили информационные листовки и оставили их горе-водителям», – сказал Корнеев.

Цель акции – напомнить водителям, что для проведения качественной уборки придомовых территорий и своевременного вывоза мусора нельзя препятствовать прохождению спецтехники и ручной уборке.