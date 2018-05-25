РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В летнем кинотеатре Подольска 26 мая бесплатно покажут российский фантастический фильм «Притяжение», сеанс начнется в 20:30, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

«В субботу, 26 мая, в летнем кинотеатре парка имени Талалихина в Подольске состоится показ отечественного фантастического фильма «Притяжение». Фильм вышел в прокат в 2017 году. Действие кинокартины разворачивается в наши дни в Москве, когда неизвестный летающий объект падает прямо на жилые здания города. В центре сюжета оказывается молодая девушка, которая случайным образом знакомится с молодым человеком, совершенно непохожим на своих сверстников в то время, когда военные пытаются навести порядок и наладить контакт с пришельцами», – сказал сотрудник парка.

В фильме снимались Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов и другие. Киносеанс начнется в 20:30, посмотреть кинокартину смогут все желающие бесплатно.

Кинопоказы под открытым небом в парке имени Талалихина в Подольске проходят с 2016 года, в текущем году они начались 1 мая и будут проходить на протяжении всего весенне-летнего сезона. Кинозал вмещает 2,4 тысячи зрителей, есть отдельный вход для людей с ограниченными возможностями.