РИАМО - 25 мая. Заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев подписал соглашение с компанией Mars, в рамках которого организация планирует строительство новых биологических очистных сооружений полного цикла и сооружений очистки поверхностных сточных вод на территории предприятия, передает корреспондент РИАМО.

Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Это безусловно очень значимое для нас соглашение. Экологическая безопасность, охрана окружающей среды – один из приоритетов в развитии нашего региона. Важно, что инвесторы, которые работают на территории Московской области, поддерживают нас в этом отношении. Мы очень давно сотрудничаем с компанией Mars. Более чем за 25 лет присутствия в Подмосковье предприятия компании прошли несколько этапов модернизации», - сказал Буцаев.

Он подчеркнул, что производство Mars стабильно растет и развивается. Их новый, современный и актуальный для региона проект будет реализован в ближайшие 3 года.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он активно работает на сессиях форума и планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.