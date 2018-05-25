РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В Подольске на улице Ленинградская после реконструкции открылось модернизированное отделение почтовой связи с универсальными операционными окнами, почтовый офис соответствует всем требованиям современного почтового сервиса, говорится в сообщении пресс-службы УФПС Московской области - филиал ФГУП «Почта России».

«В Подольске открылось модернизированное отделение почтовой связи №142121, расположенное на улице Ленинградская, дом 18. В отделении функционируют четыре операционных окна и два специализированных окна «Почта Банк». Все операционные окна универсальны – посетители могут воспользоваться почтовыми и финансовыми услугами. Также в нем выделена специальная зона отправки и получения посылок, а также предусмотрена зона для их самостоятельной упаковки. После заполнения бланка клиент сразу передает посылку оператору для оплаты и отправки, что значительно сокращает время обслуживания», – говорится в сообщении.

Почтовый офис был реконструирован по проекту «Отделения нового формата» и соответствует всем требованиям современного почтового сервиса. Отделение работает с 8:00 до 20:00 в будни, в субботу – с 9:00 до 18:00, воскресенье – выходной. Помимо этого, все отделения, прошедшие реконструкцию по данному проекту, обустраиваются согласно программе «Доступная среда».

«Мы ежедневно решаем задачу по повышению качества оказываемых услуг, и, конечно, качественный ремонт и комфортные условия для наших клиентов являются неотъемлемой частью нашего решения. В этом отделении штат полностью укомплектован, мы готовы обслуживать бесперебойно 50 000 клиентов, которые относятся к данному офису», – сказала начальник Подольского почтамта Татьяна Юмашева.

Управление федеральной почтовой связи Московской области – филиал ФГУП «Почта России» на сегодняшний день включает в себя 19 обособленных структурных подразделений, в том числе и 15 почтамтов, Автобазу и так далее. Услуги почтовой связи предоставляют более 1 тысячи отделений. На 1 мая 2018 года численность работников филиала составляет более 14 тысяч человек, из которых более 4,3 тысячи почтальонов, более 2,6 тысяч операторов отделений почтовой связи.