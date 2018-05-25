РИАМО – 25 мая. Рабочая группа, разрабатывающая правила создания участков на выборах мэра за пределами столицы, приступила к работе в правительстве Москвы, избрание градоначальника состоится 9 сентября, сообщает в пятницу газета «Коммерсант».

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города, которые внес мэр столицы Сергей Собянин. Изменения позволяют создавать участки для голосования на выборах мэра Москвы в других субъектах РФ. В первую очередь речь идет о создании участков для голосования на выборах мэра города в Подмосковье.

«Как рассказали «Ъ» в правительстве Москвы, начала работу группа, которая разработает правила создания участков на выборах мэра за пределами Москвы. Чиновники уже съездили в несколько муниципалитетов Подмосковья, в том числе Чехов и Можайск, где провели встречи с председателями садовых товариществ (СНТ)», - говорится в сообщении.

Вице-мэр - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Анастасия Ракова ранее указывала в презентации, что всего в Подмосковье 11,1 тысячи СНТ, а 17% их посетителей — столичные жители. Депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов отмечает, что желающие принять участие в выборах мэра дачники могут 9 сентября успеть вернуться в Москву, поскольку время голосования продлено до 22:00.

Пресс-секретарь руководителя департамента развития новых территорий города Андрей Барковский сообщил, что в рабочую группу по организации избирательных участков за пределами столицы входят «почти все сотрудники департамента», а также подведомственного департаменту государственного казенного учреждения «Развитие Московского региона».

«Начиная с 17 мая, наши сотрудники, а также сотрудники МФЦ с 7:45 утра до вечера объезжают садоводческие некоммерческие товарищества и встречаются с их председателями в Московской области. После этого они формируют предложения, где можно было бы создать участки, потом докладывают главе департамента. Есть люди, которые работают и в штабном режиме», - уточнил Барковский.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября. Выдвижение кандидатов проходит после официального назначения выборов, которое произойдет в период с 31 мая по 10 июня.