РИАМО - 25 мая. Три детских сада и школу планируется построить в составе жилого комплекса на месте бывшей промзоны Грайвороново» в Рязанском районе столицы за счет средств инвестора, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Данные объекты будут построены в рамках реализации проекта жилого комплекса «Кварталы 21/19», расположенного на Рязанском проспекте, владение 6а. Девелопером проекта является компания «ВекторСтройФинанс».

«Строительство трех детских садов, которые смогут принять 415 малышей и школы для 825 учеников позволит обеспечить жителей Рязанского района столицы новыми и современными объектами социальной инфраструктуры», – сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

В настоящее время завершается строительство первого из трех детских садов. Он сможет принять 100 детей. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - конец третьего квартала 2018 года, после чего его планируется передать на баланс города.

Еще два детских сада, а также школу возведут в следующих очередях ЖК «Кварталы 21/19» последовательно, чтобы избежать недостатка мест по мере увеличения числа жителей комплекса.

Помимо создания в составе жилого комплекса новых социальных объектов инвестор также намерен активно развивать инфраструктуру для детей. Недавно на территории строящегося объекта был открыт клуб боевого искусства - бразильское джиу-джитсу для юных жителей Москвы.

Всего на участке площадью 19 гектаров запланировано строительство 21 дома с озеленением всей прилегающей территории. На сегодняшний день корпуса №№ 2, 3 и 5 (всего 660 квартир площадью 38442 квадратных метров) первой очереди введены в эксплуатацию и заселены. Три корпуса второй очереди – №№ 6, 8 и 9 – находятся в высокой стадии строительной готовности и будут сданы летом 2018 года (680 квартир площадью 40706 квадратных метров).

Также застройщик уже приступил к благоустройству пешеходного бульвара, который обеспечит доступ всех жителей района к новой станции метро «Стахановская». Его протяженность составит порядка 900 метров.