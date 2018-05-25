РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Сотрудники полиции Люберец разыскивают скрывшегося с места преступления водителя, который сбил восьмилетнего ребенка-пешехода на улице Вертолетная в горокруге, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 24 мая в 18:50 неизвестный водитель совершил наезд на ребенка-пешехода во внутридворовой территории в районе дома №4, корпус 1 по улице Вертолетная, ребенок переходил проезжую часть дороги. Водитель с места происшествия скрылся.

«Сотрудниками отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводятся разыскные мероприятия. По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося. Пострадавшего в результате ДТП 8-летнего мальчика доставили в детскую больницу Люберец с травмами различной степени тяжести, ему была оказана медпомощь», – отмечается в сообщении.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев.

«Просим всех, кто стал очевидцем данной аварии, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49», – добавляется в сообщении.