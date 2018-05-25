РИАМО - 25 мая. Москвичи и туристы по достоинству оценили гастрономическую программу столичного фестиваля «Рыбная неделя», в числе хитов в ресторанных шале – крабы, турецкие сэндвичи с балыком из скумбрии, суп том-ям и сахалинская корюшка во фритюре, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Рыбная неделя» в Москве продлится до 27 мая, но подвести предварительные итоги гастрономического марафона можно уже сейчас. Самым посещаемым оказался ресторанный дворик на площади Революции, где открыты целых 26 ресторанных шале.

«Среди них – шале Сezve coffee, где гостям предлагают Стамбульский сэндвич экмек с балыком из скумбрии. В день для приготовления этой закуски используют 150 килограммов рыбы. Кроме того, здесь варят превосходный традиционный том-ям с морепродуктами. Ежедневно подают более 35 литров этого пикантного вьетнамского супа», – говорится в сообщении.

Большой любовью москвичей и туристов пользуется корюшка. Эту небольшую, но очень вкусную и питательную рыбку привозят на фестиваль из Калининграда. Ее готовит во фритюре компания «Суп энд гоу». На сегодняшний день гости купили уже более тонны этого блюда.

Клешни краба однозначно входят в топ предпочтений гостей фестиваля. Посетители пробуют этот полезный морской деликатес в шале ресторанов «Рыбное место» и «Мумий Тролль Music Bar» и съедают порядка 80 килограммов крабового мяса в день.

Помимо перечисленного, на фестивале представлено множество других прекрасных блюд, приготовленных по модным столичным рецептам. Среди них – вареные раки, крабсбургеры, креветки на гриле, спринг-роллы из морепродуктов, минтая и кимчи, кальмары с овощами, камбала на гриле и другие деликатесы.

Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходит в столице с 17 по 27 мая. На семи фестивальных площадках посетители могут не только приобрести рыбу и морепродукты со всей страны, но и попробовать необычные блюда от 30 московских ресторанов: пикантные холодные закуски из морепродуктов, оригинальный стритфуд, ароматные супы и изысканное горячее.