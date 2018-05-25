РИАМО - 25 мая. Благодаря информатизации системы здравоохранения Подмосковья жители региона с начала 2018 года смогли почти 4 миллиона раз записаться на прием к врачу через интернет, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«С начала 2018 года жители региона записались на прием к врачу через интернет 3,9 миллиона раз. Инфоматами, которые установлены в поликлиниках, пациенты воспользовались 1,5 миллиона раз, более 980 тысяч раз жители записались через единый контакт-центр», – сказала Забралова.

Она подчеркнула, что информатизация системы здравоохранения – одна из ключевых задач социального блока правительства Московской области.

«Например, в прошлом году мы закрыли традиционные регистратуры и полностью перешли на электронную запись к врачу. В этом – открыли центр «второго мнения» в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Мы будем наращивать темпы внедрения информационных технологий в областное здравоохранение», – добавила Забралова.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков в свою очередь отметил, что изменения в системе организации медицинского обслуживания направлены в первую очередь на удобство пациентов.

«Мы стремимся повышать качество услуг, их сервис. Эти новшества позволяют пациентам быстро и без труда записаться на прием к нужному специалисту, избавляют от необходимости ехать в поликлинику и стоять в очереди в регистратуру. По тому, как увеличивается число записей онлайн или через колл-центр, мы видим, что заинтересованность населения в таком формате записи растет. Только с начала года жители вызвали на дом врача через интернет более 263 тысяч раз», – уточнил Марков.

Как напоминается в сообщении, с 1 сентября прошлого года в Московской области запись к врачу организована непосредственно через сайт государственных услуг (zdrav.mosreg.ru), инфоматы или посредством звонков в единый контактный центр по номеру 8 (800) 550-50-30. Запись к некоторым узким специалистам осуществляется только по системе «врач-врач».