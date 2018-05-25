РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Коммунальные службы Красногорска поучаствовали в тренировках по подвозу воды к местам тушения лесных пожаров, учения проходили 24 мая в Клинском районе Подмосковья, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации округа Красногорск Игорь Куркин.

«В Клинском районе 24 мая под эгидой регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проводились учения по привлечению водоподающей техники в составе группировки сил и средств Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МОСЧС - ред.) для тушения лесных и торфяных пожаров. От городского округа Красногорск участвовал личный состав и техника «Красногорской городской службы» и «Водоканала». Мы представили три единицы техники. Техника к выполнению задач готова», – сказал Куркин.

Он пояснил, что по распоряжению министра ЖКХ Евгения Хромушина для участия в группировке сил и средств МОСЧС в Красногорске предусмотрено 12 единиц водоподающей техники автоцистерны для подвоза и подачи воды, которые могут быть задействованы в тушении лесных и торфяных пожаров на территории Московской области.