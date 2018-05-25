РИАМО - 25 мая. Более 2,5 тысяч консультаций по действиям после укусов клещей, профилактике энцефалита, эпидемиологической ситуации и другим вопросам получили жители Подмосковья по горячей линии управления Роспотребнадзора по региону, сообщается на сайте ведомства.

Горячая линия по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, работала в Подмосковье с 1 по 15 мая.

«В ходе работы горячей линии общее количество консультаций по вопросам профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, составило более 2,5 тысяч», — говорится в сообщении.

Специалисты дали разъяснения по эпидемиологической ситуации по клещевому энцефалиту в Московской области и Российской Федерации (11,7% от общего количества консультаций), по индивидуальной профилактике клещевого энцефалита (11,5%), по действиям при присасывании клеща (11,3%), по обращениям за медпомощью, если клещ оказался положительным на энцефалит (10,6%), по экстренной серопрофилактике клещевого энцефалита иммуноглобулином (10,2%), по тому, куда обращаться при появлении симптомов (10,2%) и по акарицидным обработкам территорий (9%).

Граждане также интересовались вопросами, касающимися количества и графика работы лабораторий, исследующих клещей (количество лабораторий в регионе, их доступность, режим работы, сроки исследования клеща в лаборатории); вопросов иммунизации против клещевого энцефалита (где сделать прививку, контингенты, подлежащие иммунизации, оптимальные сроки проведения, противопоказания, подготовка к вакцинации).