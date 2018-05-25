РИАМО - 25 мая. В Московской области до конца 2018 года проблемы с жильем планируют решить для 906 участников долевого строительства в Волоколамске, Королеве, Коломенском округе, Химках и других муниципалитетах региона, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Утвержден актуализированный план-график по осуществлению мер, направленных на решение проблем участников долевого строительства. В соответствии с планом-графиком до конца 2018 года планируется решить проблему 906 пострадавших граждан по 11 объектам <…> за счет внебюджетных средств», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данные объекты располагаются в Волоколамске (улица Фабричная), Королеве (улица Калинина, дом 11, ЖК «Олимп»), Коломенском округе (поселок Радужный), Химках (микрорайон Планерная, корпус 3, ЖК «Авиатор»), Луховицах (улица Пушкина, участок 180а), Пушкине (микрорайон Серебрянка, 13 квартал, дом 47), Электроуглях (микрорайон Светлый, дом 10б), Истре (восточная часть, дома 28-34), а также в Солнечногорском районе (ЖК «Лебединое озеро» и ЖК «Шемякинский дворик») и Дмитрове (сельское поселение Габовское, деревня Удино, дом 122а).