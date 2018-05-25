РИАМО - 25 мая. На западе Москвы будет создано 407 велостоянок и 195 километров велодорожек, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Москомархитектуры.

По его словам, в Москве принята программа развития велотранспортной инфраструктуры. Ее разрабатывали широким кругом специалисты ГАУ «Институт Генплана Москвы», ГБУ «ГлавАПУ», департамента капитального ремонта, Велотранспортного союза, ООО «ЦНИИП Велотранспорта» и движения «Ride@Bike».

«В Западном административном округе будет создано 407 велостоянок и 195 километров велодорожек. Жители смогут добираться до места назначения на велосипеде. Снизиться отрицательное влияние транспорта на экологию города», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что реализация программы позволит сократить использование легковых автомобилей для поездок на небольшие расстояния.