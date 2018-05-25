РИАМО - 25 мая. С наступлением теплой погоды активизировались иксодовые клещи, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний человека и животных, отправляясь на природу, необходимо помнить о мерах личной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Даже в жаркую погоду по возможности стоит закрыть все открытые участки тела. Выберите одежду из плотных тканей с длинными рукавами и штанинами. Желательно, чтобы низ брюк и рукава плотно прилегали к телу, шея была закрыта, носки должны быть длинными. Обязательно наденьте головной убор, так как в волосах клеща труднее заметить», – говорится в сообщении.

По возвращении домой необходимо осмотреть все открытые участки тела. Для профилактики укусов насекомых также можно применять репелленты.

Если клещ все же укусил – нужно немедленно обращаться в ближайший травматологический пункт Москвы, где после выяснения обстоятельств укуса и осмотра врачом будет принято решение о необходимости дополнительных лечебных и профилактических мер. Также можно обратиться в службу скорой помощи по телефону «103» для получения консультаций.

Эпидемиологи также советуют вовремя проходить вакцинацию клещевого энцефалита, стараться гулять вдали от берез и осин, а также избегать участков леса с высокой травой.

Как защититься от укуса клеща >>