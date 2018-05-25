РИАМО - 25 мая. Музей мирового футбола FIFA представляет большую экспозицию в галерее Hyundai Motorstudio, которая расположена в Москве на улице Новый Арбат, выставка «Творцы истории» откроется 9 июня, за пять дней до старта главного футбольного турнира четырехлетия, говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации футбола.

«Фасад Hyundai Motorstudio примет вид гигантского табло чемпионата мира по футболу FIFA 2018, благодаря которому болельщики на улице смогут следить за событиями на мундиале. Оказавшись внутри, посетители получат возможность узнать больше об истории турнира и о различных «культурах боления», которые вместе превращают чемпионат в уникальное футбольное событие», – говорится в сообщении.

Центром притяжения для всех посетителей станет круговой светодиодный экран, на котором будут показываться самые яркие моменты финальных матчей прошлых чемпионатов мира и видеозарисовки о величайших игроках в истории мирового футбола.

Уникальной особенностью данной экспозиции станет появление двух трофеев мировых футбольных первенств. Кубок победителей чемпионата мира по футболу станет «гвоздем программы» в первый день работы экспозиции, а Кубок Жюля Риме будет доставлен в Москву из Музея мирового футбола FIFA в Цюрихе и останется в столице России до закрытия выставки.

«Футбол – это мировой феномен, объединяющий и вдохновляющий людей по всему земному шару. У каждого болельщика свои эмоциональные воспоминания из истории чемпионата мира. Мы польщены и горды тем, что имеем возможность воздать должное значению этой игры и представить историю чемпионатов с помощью экспозиции Музея мирового футбола FIFA в Москве. Мы рады, что все желающие смогут увидеть самые удивительные экспонаты из истории этой красивой игры», – отметил директор Музея мирового футбола FIFA в Цюрихе Марко Фаццоне.

Выставка будет работать до 20 июля, то есть останется открытой еще пять дней после финального матча. Вход бесплатный ежедневно с 10:00 до 20:00.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».