РИАМО – 25 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил правительство РФ не торопиться с «прыжком тигра», а прежде обсудить его с коллегами, сообщает в пятницу Газета.ru.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что новый состав правительства России можно сравнить с тигром, который готовится к прыжку.

«Алексей Леонидович (Кудрин – ред.) назвал правительство спящим тигром, который готовится к прыжку. У меня большая просьба к моим коллегам — прежде, чем прыгнуть, давайте мы так сядем кружком и поговорим, что у каждого министра свое представление об этом прыжке», — сказал Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

Мэр добавил, что в новый состав правительства РФ вошли ответственные люди, у которых есть желание отвечать за все происходящее в стране.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Активное участие в работе форума принимает делегация Московской области. На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.