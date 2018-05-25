РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Жители Люберец пожаловались главе городского округа Владимиру Ружицкому на нарушение правил торговли на улице Побратимов, кассиры не выдают покупателям кассовые чеки.

«Уважаемый Владимир Ружицкий! В Люберцах процветает незаконная торговля. В частности, вдоль улицы Побратимов стоят торговые павильоны, в которых идет торговля продуктами питания без кассовых аппаратов, кассы у них просто нет. Но если настойчиво просить кассовый чек, продавцы выдают его. В Люберцах вообще есть контролирующие органы, которые занимаются нарушениями в сфере торговли?» – написали жители в комментариях под постом у Ружицкого на официальной странице в Instagram.

По информации сотрудника управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Люберцы, предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения, освобождены от применения ККТ только при условии выдачи по требованию покупателя документа, подтверждающего оплату, квитанции об оплате или товарного чека.