РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. На территории городского округа Люберцы в период летнего сезона будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности «Курорт – 2018», в ходе него полицейские расскажут персоналу санаториев, как вести себя при угрозе теракта, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«МУ МВД России «Люберецкое» до 30 сентября будет проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт-2018». Сотрудники полиции в период данной оперативно-профилактической операции проводят беседы, учебные занятия с персоналом санаторно-курортных учреждений, детских лагерей по действиям при получении информации о возможных террористических актах, нарушениях общественного порядка, обнаружении взрывных устройств», – отмечается в сообщении.

В рамках мероприятия также будут проводиться комплексные мероприятия по выявлению несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, иные одурманивающие вещества для оказания им медицинской и реабилитационной помощи, а также привлечению к ответственности лиц, вовлекающих их в преступную и антиобщественную деятельность.

Целью мероприятия является охрана общественного порядка, обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, недопущение террористических актов, экстремистских и других антиобщественных проявлений.

Маршруты патрулирования нарядов патрульно-постовой службы полиции максимально приближены к объектам санаторно-курортного комплекса, туристическим базам, учреждениям для детей и подростков, а также к водным объектам.

МУ МВД России «Люберецкое» убедительно призывает жителей и гостей городского округа проявлять бдительность во время отдыха, следить за своими личными вещами, обращать внимание на незнакомых, вызывающих подозрение граждан. А также обращать свое внимание на оставленные в местах скопления людей большие сумки, пакеты и иные вещи, вызывающие подозрение, и при их выявлении, не прикасаясь к ним, вызвать сотрудников полиции.

Также полицейские обращают внимание родителей на необходимость усиления контроля над своими детьми вблизи водоемов и других местах во избежание несчастных случаев. Обо всех нарушениях, связанных с охраной общественного порядка и миграционного законодательства, а также о готовящихся или совершенных преступлениях, административных правонарушениях, необходимо сообщать в полицию. Телефон дежурной части МУ МВД России «Люберецкое»: 8(495)554-93-94 или 112.