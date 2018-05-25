РИАМО - 25 мая. Динамика инвестиций в основной капитал в Москве в 2017 году оказалась выше в 3-4 раза, чем по стране, а инвестиции за несколько лет выросли на 70%, в градостроительной политике столица взяла курс на развитие коммерческой недвижимости для создания рабочих мест, сообщил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин.

«Объем инвестиций в Москве за последние годы в основной капитал увеличился более чем на 70%, за прошлый год динамика инвестиций в основной капитал в среднем в 3-4 раза выше, чем по стране», - сказал Собянин.

Москва в интегральном рейтинге субъектов РФ заняла вторую позицию.

«Мы в градостроительной политике взяли курс на реорганизацию промышленных территорий и развитие коммерческой недвижимости для создания рабочих мест. Это офисы, технопарки, многофункциональные центры, в Москве за последние годы построили 15 миллионов квадратных метров», - подчеркнул мэр столицы.

Ранее Агентство стратегических инициатив представило на Петербургском международном экономическом форуме результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. В этом списке Подмосковье заняло девятую позицию.

По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, у Подмосковья и Москвы наблюдается заметный прирост инвестиций.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.