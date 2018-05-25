РИАМО – 25 мая. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин анонсировал создание рабочей группы для поддержки пострадавших от иностранных санкций российских компаний, сообщает Газета.ru.

Об этом Орешкин сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в России будет создана рабочая группа по поддержке отечественных компаний, пострадавших от западных санкций», – говорится в сообщении.

По словам министра, рабочая группа будет создана при министерстве финансов.

Ранее Орешкин заявил, что несмотря на четыре года «геополитической напряженности», европейские предприятия, базирующиеся в России, до сих пор «никогда не страдали от действий российского правительства».

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Активное участие в работе форума принимает делегация Московской области. На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.