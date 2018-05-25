РИАМО – 25 мая. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что новый состав правительства России можно сравнить с тигром, который готовится к прыжку, сообщает Газета.ru.

Он подчеркнул, что в майском указе президента России Владимира Путина даны очень амбициозные задачи.

«У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы», — сказал Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на первом заседании нового состава правительства, что работы будет много.

Он подчеркнул, что впереди много масштабных проектов. Также Медведев добавил, что задачи, которые были поставлены президентом, правительство обязано исполнить.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Активное участие в работе форума принимает делегация Московской области. На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.