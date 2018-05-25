РИАМО - 25 мая. Жители Москвы уже получили около 14 тысяч пропусков для проезда личных автомобилей к домам, расположенным вблизи стадиона «Лужники», где пройдут матчи в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила журналистам руководитель пресс-службы префектуры Центрального административного округа столицы Елена Седина.

«Вводимые ограничения (движения на период ЧМ-2018 - ред.) носят временные трудности для жителей, проживающих в районе Хамовников, в районе перекрытий у стадиона «Лужники». Для этого мы организовали выдачу пропусков. Автомобилисты, живущие и работающие в районе перекрытий, уже получили пропуска. На сегодняшний день выдано около 14 тысяч пропусков, включая медицинские, образовательные и социальные учреждения», - сказала Седина.

Руководитель пресс-службы уточнила, что в 14 тысяч пропусков вписано около 17,5 тысяч человек.

Она добавила, что пропуск на автомобиль можно получить до окончания чемпионата мира по футболу. Для получения пропусков организованы два пункта выдачи, которые располагаются в управе района Хамовники и в ГБУ «Жилищник».

«Каждый пропуск оснащен уникальным QR-кодом, подделать его невозможно», - добавила Седина.

Также она отметила, что на каждом контрольно-пропускном пункте будут работать волонтеры, которые смогут оперативно решить возникающие у жителей вопросы.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».