РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. На съемочной площадке фильма «Ильинский рубеж», посвященного подольским курсантам, приступили к строительству имитации Варшавского шоссе, сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж» в соцсети «ВКонтакте».

На днях в Медыни Калужской области состоялась большая планерка, на которой обсудили подготовку к съемкам киноленты «Ильинский рубеж». В заседании приняли участие группа основных специалистов студии «Военфильм», включая руководителей творческих направлений, главы администраций Медынского и Малоярославецких районов, партнеры по созданию военной техники, подрядчики строительных работ.

«Всесторонне обсуждался график работы: уже проведена разметка для установки домов деревни, начато строительство основной декорации - имитации Варшавского шоссе, к нему привязана одна из самых масштабных сцен фильма. Также детально планировались поставка и аренда боевой техники, которую будут использовать в съемках», – говорится в сообщении.

Начало съемок киноленты «Ильинский рубеж» запланировано на август 2018 года. Фильм посвящен подвигу курсантов артиллерийского и пехотного училищ Подольска в сражениях в октябре 1941 года под Москвой. Режиссером киноленты выступил Вадим Шмелев, а главные роли сыграют Сергей Безруков и Алексей Гуськов.

Идея фильма о подвиге курсантов принадлежит ветеранам Подольских артиллерийского и пехотного училищ, при жизни которых этот проект так и не удалось воплотить в жизнь. В работу проекта включился благотворительный фонд имени Подольских курсантов, волонтерский отряд «Ильинский патруль» и многие другие.