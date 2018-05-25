РИАМО - 25 мая. До конца 2019 года в новой Москве планируется реконструировать и построить семь школ и восемь детских садов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сегодня присоединенные территории развиваются комплексно: то есть рядом с новыми жилыми корпусами появляются парки, общественные пространства, рабочие места, а также объекты социальной инфраструктуры. Такой подход позволяет создавать полноценное городское пространство, удобное и комфортное как для проживания, так и для труда», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы стройкомплекса, особое внимание уделяется обеспечению новостроек местами в больницах, поликлиниках, детских садах и школах.

«Только в ближайшие два года в новых округах планируется завершить работы по реконструкции существующих и строительству новых 15 объектов образования. До конца 2019 года предполагается подготовить к приему детей семь школ и восемь детских садов», – подчеркнул Хуснуллин.

Заместитель мэра отметил, что наиболее масштабными строящимися проектами являются реконструкция существующей школы с новой пристройкой на 900 мест в деревне Яковлевское и строительство школы в поселении Сосенское на 1,1 тысячи мест.