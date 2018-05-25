РИАМО - 25 мая. Уголовное дело возбудили по факту кражи экскаватора-погрузчика Volvo стоимостью 4,5 миллиона рублей на западе Москвы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Неизвестные 14 мая с Ленинского проспекта, дом 158 совершили кражу экскаватора-автопогрузчика Volvo В161В, принадлежащего одной из столичных фирм. Материальный ущерб составил около 4,5 миллионов рублей.

«По данному факту 24 мая возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», – сказал собеседник агентства.