РИАМО - 25 мая. В центре столицы у станции метро «Площадь Революции» неизвестные напали на прохожего и избили его, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД по столице.
«В 00:20 в отдел полиции Китай-город обратился гражданин и сообщил, что 24 мая в районе 16 -17 часов у станции метрополитена «Площадь Революции» неизвестные нанесли ему побои», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту проводится проверка. Полицией принимаются все меры к розыску нападавших.
По данным некоторым СМИ, пострадавшим оказался активист и член партии «Яблоко» Николай Кавказский.
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