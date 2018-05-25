РИАМО - 25 мая. В центре столицы у станции метро «Площадь Революции» неизвестные напали на прохожего и избили его, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД по столице.

«В 00:20 в отдел полиции Китай-город обратился гражданин и сообщил, что 24 мая в районе 16 -17 часов у станции метрополитена «Площадь Революции» неизвестные нанесли ему побои», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка. Полицией принимаются все меры к розыску нападавших.

По данным некоторым СМИ, пострадавшим оказался активист и член партии «Яблоко» Николай Кавказский.

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