РИАМО - 25 мая. Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и префектуры Центрального округа вблизи стадиона «Лужники» начали раздавать жителям листовки с информацией об изменениях схем движения во время проведения чемпионата мира по футболу-2018, сказал журналистам главный специалист отдела локального моделирования ЦОДД Алексей Карпов.

«Сотрудники ЦОДД совместно с сотрудниками Центрального административного округа информируют жителей посредством раздачи информационных листовок с информацией о планируемых перекрытиях, в том числе информационные листовки будут размещены на каждом подъезде жилых домов», – сообщил Карпов.

Как отмечается в справочном материале, аналогичные листовки будет также распространяться вблизи стадиона «Спартак». Всего будет распространено около 100 тысяч информационных листовок.

Карпов добавил, что максимальное ограничение движения у «Лужников» будет действовать в день матча и за день до него. У стадиона «Спартак» ограничение движения будет только в день проведения спортивного мероприятия.

Как отмечается в справочном материале, с 1 по 15 июля односторонними станут участок Хользунова переулка (от Оболенского переулка до улицы Россолимо), участок Малой Пироговской улицы (от Хользунова переулка до Трубецкой улицы), участок улицы Усачева (от Трубецкой улицы до Хользунова переулка), участок улицы Лужники.

2-я Фрунзенская улица и 3-я Фрунзенская улица от Фрунзенской набережной до проектируемого проезда 6023 станут двусторонними. Также двустороннее движение будет введено на двух участках дублера Фрунзенской набережной.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».