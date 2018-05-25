РИАМО - 25 мая. Агентство стратегических инициатив, которое представило на Петербургском международном экономическом форуме результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, отметило Подмосковье как территорию с заметным приростом инвестиций, передает корреспондент РИАМО.

«Все наши совместные действия направлены на улучшение условий для инвесторов и увеличение инвестиций в российские регионы. Чем выше субъект РФ в рейтинге, тем заметнее прирост инвестиций. Могу назвать Татарстан, Москву, Московскую область, Ульяновскую область», - сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Она подчеркнула, что в 2018 году произошло тотальное улучшение инвестиционного климата в стране. Позиции в рейтинге улучшили 72 региона. Конкуренция ужесточилась.