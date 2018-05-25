РИАМО - 25 мая. Московская область стала одним из лидеров интегрального рейтинга регионов России по состоянию инвестиционного климата, передает корреспондент РИАМО.

В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума огласили результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

Результаты рейтинга озвучила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. В этом рейтинге Подмосковье заняло девятую позицию.