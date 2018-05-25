РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. На автотрассе А-107 в подмосковном Подольске в пятницу утром образовалась пробка длиной более 2 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 10:00 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «Сады» до остановки «ДСР-13». На данном промежутке автодороги средняя скорость движения составляет от 5 до 25 километров в час.

Также пробка образовалась и в центре Подольска. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина и до автобусной остановки «ПМЗ» на Большой Серпуховской улице.