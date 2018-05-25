РИАМО - 25 мая. Десять подземных и два надземных пешеходных перехода возвели в столице с начала 2018-го, всего до конца года в городе должны построить 15 переходов, сообщил в интервью РИАМО руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«С начала года введены в эксплуатацию 12 пешеходных переходов, из них 10 подземных», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что всего на 2018 год запланировано к завершению строительства 15 пешеходных переходов, из них 12 подземных и три надземных.

В 2017 году в столице построили и ввели в эксплуатацию 30 надземных пешеходных переходов.

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