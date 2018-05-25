РИАМО - 25 мая. В 1-ом, 2-ом и 3-ем Кадашевских переулках Москвы, где проводятся работы в рамках программы городского благоустройства, выполнено в целом на 90% строительно-монтажных работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

«Полностью завершено устройство кабельной канализации. Проложено более 700 метров траншей, куда будет убрано порядка 7,5 тысяч метров воздушных проводов. Также установлены 21 одинарный и два двойных кабельных колодца, через которые при необходимости можно быстро выполнить ремонт поврежденного кабеля или подключить дополнительные линии», – говорится в материале.

На 100% выполнены и запланированные работы по устройству дождевой канализации. В Кадашевских переулках проложили более 40 погонных метров труб ливневой канализации и уложили почти 300 погонных метров водосточных лотков, установлено более 30 водосточных решеток.

В настоящее время уже полностью завершена установка бордюрного камня. Запланировано к ремонту восемь фасадов старинных зданий. Сейчас эти работы завершены на 90%. В пяти домах, кроме того, будет приведена в порядок кровля.

В рамках работ по комплексному благоустройству на проезжей части переулков уложат новый асфальт и организуют парковочные карманы. На территории благоустройства смонтируют порядка 70 чугунных опор для уличных фонарей, которые будут соответствовать историческому облику этого места. Также там установят почти 30 малых архитектурных форм – скамеек, урн и вазонов.

Основные работы по благоустройству в Кадашевских переулках планируется завершить к середине июня.