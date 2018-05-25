РИАМО - 25 мая. В Москве при условии хорошей и теплой погоды в начале июня может появиться тополиный пух, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Тополиный пух, скорее всего, появится в первых числах июня, если погода будет сухая и теплая в ближайшее время», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что тополь является быстрорастущей породой, за короткое время дает большой объем фитомассы, устойчив к пыли и загазованности, прекрасно очищает воздух, обладает фитонцидными свойствами. Вместе с тем, тополя имеют несколько недостатков, к которым относятся выделение пуха.

«Сам тополиный пух не вызывает аллергии. Аллергию вызывает пыльца злаковых растений, которые цветут в период созревания семян тополя и вместе с тополиным пухом распространяются по городу. Минимизировать распространение пуха тополя можно путем проведения омолаживающей обрезки, которой необходимо подвергать взрослые и старовозрастные растения», - добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что всего на территории Москвы произрастает более 500 тысяч тополей разных видов. К «пушащим» тополям относят женские особи, поскольку на них образуются семена.