РИАМО – 25 мая. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Объединенного кредитного банка, сообщает Газета.ru.

«В результате систематического проведения ПАО «О.К. Банк» «схемных» операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера», – говорится в сообщении.

Также в Центробанке пояснили, что решение по отзову лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организации федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

На 1 апреля «О.К. Банк» занимал 190-е место в банковской системе России.

Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию>>