РИАМО - 25 мая. Готовность участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД составляет 80%, строительство данного участка позволит снизить нагрузку на центральную часть города и основные магистрали, сообщил в интервью РИАМО руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Окончание строительства участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД предусмотрено в третьем квартале этого года. Готовность объекта составляет 80%. Строительство развернулось в районах Перово и Вешняки на востоке города», - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что данный этап включает в себя строительство девяти эстакад, 4 километров основного хода Северо-Восточной хорды, съездов и подъездных дорог к новой магистрали, а также трехметровых шумозащитных экранов, строительство нового пешеходного перехода в районе метро «Выхино» и реконструкцию существующих пешеходных переходов в районе платформ «Плющево» и «Вешняки» Казанского направления Московской железной дороги.

Строительство данного участка Северо-Восточной хорды позволит снизить нагрузку на центральную часть города и основные магистрали: Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов, МКАД-восток; улучшить транспортную доступность Восточного и Юго-Восточного округов Москвы; обеспечить въезд-выезд из города на федеральные автомобильные дороги Москва – Ногинск – Казань и МКАД.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

Полную версию интервью читайте здесь>>