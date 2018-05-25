РИАМО - 25 мая. Набережную Тараса Шевченко в Москве продолжит непрерывная пешеходная зона под Дорогомиловским мостом, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Москомархитектуры.

«Ведутся работы по реконструкции и благоустройству набережных Тараса Шевченко и Филевской поймы. Планируется построить их как единое общественное пространство, предусмотрев подходы к реке», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на набережных разместятся детские и спортивные площадки, появятся пешеходные и велосипедные дорожки, освещение, места для тихого и активного отдыха.

«Набережную Тараса Шевченко продолжит непрерывная пешеходная зона под Дорогомиловским мостом. Проектом предусмотрена реконструкция причалов. Появится комфортное местечко с видом на «Москва-Сити». Филевская пойма более тихая и парковая, ориентированная на жителей прилегающих районов. Развитие набережных ведется согласно концепции градостроительного развития территорий, прилегающих к Москва-реке», - уточнил сотрудник пресс-службы.