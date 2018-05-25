РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В пятницу утром в Подольске три автомобиля столкнулись на мосту на Комсомольской улице, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Сегодня (25 мая - ред.) я проезжал по мосту через железнодорожные пути на Комсомольской улице и увидел ДТП: столкнулись автомобиль Ford и две «Газели». Они стояли «паровозиком» (столкнувшись друг с другом бамперами – ред.). На тот момент, когда я проезжал, было около 6:30», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 9:34 на данном промежутке автодороги движение не затруднено.