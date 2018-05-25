РИАМО - 25 мая. Строительно-монтажные работы на многоуровневой транспортной развязке на пересечении Пролетарского проспекта с Южной рокадой планируют провести в Москве в 2019-2021 годах, сообщил в интервью РИАМО руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время ведется работа на участке от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта. Кроме этого, Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2017-2020 годы департаменту строительства предусмотрено финансирование на проектирование и строительство еще нескольких участков Южной рокады.

«В том числе, многоуровневой транспортной развязки на пересечении Пролетарского проспекта с рокадой. Это необходимо для функционирования улично-дорожной сети на участке от Пролетарского проспекта до Каспийской улицы. Проектирование запланировано на 2018-2019 годы, а строительно-монтажные работы на 2019-2021 годы», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что на участке от Кантемировской до Бакинской улицы будут вестись работы в таком порядке: проектирование запланировано на 2018-2019 годы, строительно-монтажные работы – на 2019-2020 годы.

«В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации мостового перехода через Москву-реку и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе, на участке от Каспийской до Шоссейной улицы с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Здесь строительство планируется вести с 2019 по 2022 год», - отметил руководитель департамента.

Он сообщил, что также в рамках строительства Южной рокады будет проведена реконструкция улицы Донецкая и улицы Верхние Поля на участке от Марьинского парка до МКАД – строительно-монтажные работы здесь также развернутся в 2019-2021 годах.

Южная рокада – одна из крупнейших магистралей столицы. Она свяжет западные, южные и юго-восточные районы Москвы. Скоростная дорога пройдет от МКАД через Рублевское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе и Кантемировскую улицу к Каширскому шоссе и далее до улицы Борисовские Пруды.

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