РИАМО - 25 мая. Московские власти приняли уже около 40 нормативных актов для реализации программы реновации и продолжат эту работу, исходя из необходимости регламентации тех или иных действий, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Правительством Москвы приняты постановления и ведомственные акты, которые регламентируют работу по программе реновации. Так, в частности, появились документы, определяющие адресные перечни кварталов, в границах которых расположены земельные участки, предназначенные для проектирования и строительства «стартовых» домов. Узаконены требования к жилым помещениям, предоставляемым для переселения граждан по программе реновации, а также требования к благоустройству территории жилой застройки», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что в прошлом году велась непрерывная работа по оптимизации административных процедур при строительстве многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан.

«В результате общий срок строительства нового жилья сократился в среднем на 84 дня. В 2018 году мы продолжим совершенствовать правовое регулирование для обеспечения реализации программы реновации», – уточнил руководитель департамента.

Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5 тысяч домов. Новое жилье получат 350 тысяч московских семей. Сейчас в рамках программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов. 28 из них в 2019 году могут быть готовы к заселению, и с этого фактически начнется подъем первой волны переселения.

Кроме того, технические требования для проектирования домов по программе реновации столичного жилфонда планируется дополнить положениями об установке внутридомовых и поэтажных систем информирования граждан о чрезвычайных ситуациях.